Se Cook cometeu fraude hipotecária, ela deve ser respeitosa com os EUA e ir embora, diz Lutnick

Autor Agência Estado
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que o problema em relação à diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que foi demitida pelo presidente americano, Donald Trump, é se ela cometeu fraude hipotecária ou não. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC, nesta terça-feira, 26.

No entanto, para ele, se for comprovada a fraude, Cook deve ser "respeitosa" com o país e "ir embora". "Ela deve sair e pedir para Deus para que a polícia não vá buscá-la", acrescentou.

Lutnick disse também na ocasião que a economia americana está indo "muito bem". "O mercado entendeu que estamos fazendo um excelente trabalho para os EUA", afirmou, ao dizer que as taxas de juros deveriam ser mais baixas.

EUA TRUMP

