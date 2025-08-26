Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em alta com incertezas sobre independência do Fed após episódio Trump-Cook

Autor Agência Estado
O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 26, impulsionado pelo ambiente de incerteza em relação à independência do Federal Reserve (Fed), após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a demissão da diretora do BC americano Lisa Cook. Investidores também mantêm no radar os desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,45%, a US$ 3.433,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Na noite de segunda-feira, 25, Trump disse que a demissão de Cook - que reiterou que não deixará o cargo - acontece por ele não ter "confiança na integridade" da diretora do Fed, após a acusação de fraude hipotecária pelo presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte.

Na avaliação da SP Angel, o metal precioso ganhou força com o aumento da hostilidade entre Trump e o Fed, por conta de preocupações no mercado de que a maior influência da Casa Branca sobre o BC americano possa ter graves implicações econômicas. "Mais influência pode desencadear uma nova liquidação dos títulos do Tesouro americano e aumentar a desvalorização do dólar", acrescenta.

De acordo com o MUFG, o cenário propicia a alta nos preços do ouro porque os investidores aumentam a busca por ativos de segurança.

Ainda, na ponta geopolítica, o mercado segue monitorando o risco de novas sanções dos EUA à Rússia, diante da falta de acordo de paz na guerra contra a Ucrânia. A incerteza também se prolonga na Faixa de Gaza. Tensões ampliadas costumam beneficiar o ouro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

