Ministro da Economia da França descarta possível resgate financeiro ao país

O ministro da Economia e das Finanças da França, Eric Lombard, descartou a possibilidade de uma intervenção internacional para resgatar o país financeiramente, em declaração publicada no X nesta terça-feira, 26. Lombard defendeu que a economia francesa é sólida e está "financiando a nossa dívida sem dificuldades".

"A situação das nossas finanças públicas exige calma e lucidez", escreveu. "Hoje, não estamos sob a ameaça de nenhuma intervenção, nem do Fundo Monetário Internacional (FMI), nem do Banco Central Europeu (BCE), nem de nenhuma organização internacional".