Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro da Economia da França descarta possível resgate financeiro ao país

Ministro da Economia da França descarta possível resgate financeiro ao país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Economia e das Finanças da França, Eric Lombard, descartou a possibilidade de uma intervenção internacional para resgatar o país financeiramente, em declaração publicada no X nesta terça-feira, 26. Lombard defendeu que a economia francesa é sólida e está "financiando a nossa dívida sem dificuldades".

"A situação das nossas finanças públicas exige calma e lucidez", escreveu. "Hoje, não estamos sob a ameaça de nenhuma intervenção, nem do Fundo Monetário Internacional (FMI), nem do Banco Central Europeu (BCE), nem de nenhuma organização internacional".

Lombard afirmou que é necessário restaurar as finanças públicas para corrigir o "desequilíbrio que está comprometendo nossa liberdade como nação".

O comentário do ministro esclarece declarações feitas por ele mais cedo, em entrevista à rádio France Inter, e endereça também a turbulência política vivida pelo país. "O Parlamento terá uma escolha consciente a fazer. Não deve ser governado pela frivolidade nem pelo medo mas sim pelos interesses do país", pontuou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar