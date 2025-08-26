IPCA-15 de agosto é o mais baixo desde setembro de 2022

A queda de 0,14% registrada em agosto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) representou o resultado mais brando para o indicador desde setembro de 2022, quando houve queda de 0,37%. Considerando apenas os meses de agosto, o resultado foi o mais baixo para o mês desde 2022, quando encolheu 0,73%.

O dado fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).