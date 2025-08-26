Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FPA orientará posição favorável ao projeto que amplia isenção do IR, diz Tereza Cristina

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vai orientar seus parlamentares a votarem a favor do projeto de lei 1.087/2025, que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. "Somos favoráveis à isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e redução da faixa de quem ganha até R$ 7 mil mensais", disse a senadora e vice-presidente da FPA, Tereza Cristina (PP-MS), a jornalistas após reunião semanal da FPA realizada nesta terça-feira, 26.

Há expectativa de que o projeto seja votado nesta semana na Câmara dos Deputados. Na avaliação da bancada agropecuária, o alívio no imposto de renda aumenta o consumo em cidades agrícolas e favorece o comércio e serviços rurais.

Para a frente, o projeto traz também "neutralidade setorial", pois mira a renda e não o faturamento do produtor.

Nesta terça-feira, a FPA discute e avalia o chamado "pacote tributário" do Executivo, que inclui o projeto de lei de isenção do imposto de renda e a Medida Provisória de recalibragem do IOF e revisões tributárias de títulos.

