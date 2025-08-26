Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,18%

Pontos: 137.771,39

Máxima de +0,01% : 138.037 pontos

Mínima de -0,7% : 137.058 pontos

Volume: R$ 19,99 bilhões

Variação em 2025: 14,54%

Variação no mês: 3,53%

Dow Jones: +0,3%

Pontos: 45.418,07

Nasdaq: +0,44%

Pontos: 21.544,27

Ibovespa Futuro: -0,31%

Pontos: 140.425

Máxima (pontos): 140.720

Mínima (pontos): 139.455

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,95

Variação: -0,67%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,44

Variação: -0,69%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,35

Variação: estável

Ambev ON

Preço: R$ 12,20

Variação: +0,66%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,93

Variação: -0,39%

Vale PNA

Preço: R$ 55,49

Variação: +1,04%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,74

Variação: -0,7%

Vale ON

Preço: R$ 55,49

Variação: +1,04%

Itausa PN

Preço: R$ 10,86

Variação: -0,64%

Global 40

Cotação: 737,083 centavos de dólar

(25/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4340

Venda: R$ 5,4345

Variação: +0,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,57

Venda: R$ 5,67

Variação: +0,35%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4212

Venda: R$ 5,4218

Variação: +0,08%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,6250

Variação: +0,07%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4380

Variação: +0,3%

- Euro

Compra: US$ 1,1645 (às 18h10)

Venda: US$ 1,1648 (às 18h10)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3250

Venda: R$ 6,3260

Variação: +0,62%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4700

Venda: R$ 6,5640

Variação: +0,29%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.433,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,45%

