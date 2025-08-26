Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em esforço para desafiar demissão, Cook, do Fed, contrata advogado crítico à pressão de Trump

Em esforço para desafiar demissão, Cook, do Fed, contrata advogado crítico à pressão de Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook recrutou o advogado Abbe Lowell para representá-la na provável batalha judicial contra a decisão do presidente americano, Donald Trump, de demiti-la.

Lowell é figura conhecida em Washington D.C., onde tem atuado em casos envolvendo oponentes políticos de Trump. Conforme a imprensa americana, a lista de clientes da firma de Lowell inclui o filho do ex-presidente dos EUA Joe Biden, Hunter Biden, além da procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Em entrevista ao Financial Times em julho, Lowell demonstrou preocupação com medidas de Trump para pressionar escritórios de advocacias e a autoridade das cortes. "Nunca me preocupei tanto se o nosso sistema conseguiria suportar a pressão que está sendo colocada", disse.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar