CME: curva mantém mais de 80% de chance de Fed cortar juros em setembro, após demissão de Cook

A precificação de relaxamento monetário nos EUA pouco mudou após o presidente americano, Donald Trump, determinar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que descartou deixar o cargo. Investidores mantêm a aposta majoritária de que a instituição voltará a cortar juros em setembro, conforme indica a plataforma de monitoramento da curva FedWatch, do CME Group.

Por volta das 6h desta terça-feira, 26, a ferramenta apontava 84,3% de chance de o Fed reduzir a taxa básica em 25 pontos-base no mês que vem, bem perto da probabilidade de 83,7% computada na segunda-feira, 25. O risco de uma manutenção na faixa atual (entre 4,25% e 4,50%) recuou levemente na mesma base comparativa, de 16,3% para 15,7%.