China e Coreia do Sul querem ampliar cooperação econômica de forma 'profunda' em novos setores

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, afirmou que Pequim quer explorar o potencial de cooperação em novos setores e impulsionar a cooperação econômica e comercial bilateral de forma "mais sólida e profunda" com a Coreia do Sul. Wentao se reuniu com o enviado especial do presidente sul-coreano, Park Byeong-seok, em Pequim, na segunda-feira, mesmo dia em que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

Segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira pelo governo chinês, Wentao destacou que após a posse do novo governo sul-coreano, o presidente Xi Jinping e o presidente Lee Jae Myung "alcançaram um consenso importante sobre o aprofundamento do desenvolvimento das relações bilaterais, orientando o rumo das relações comerciais entre os dois países".