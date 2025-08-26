Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em alta após dados nos EUA e imbróglio no Fed pontuarem espera por Nvidia

Bolsas de NY fecham em alta após dados nos EUA e imbróglio no Fed pontuarem espera por Nvidia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York fecharam em alta limitada, após os juros projetados nos Treasuries de curto prazo recuarem. A sessão foi marcada por dados econômicos nos Estados Unidos que mostraram piora mais moderada do que a esperada e pelo imbróglio sobre o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A Nvidia prolongou os ganhos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 45.418,07 pontos. O S&P 500 subiu 0,41%, aos 6.465,94 pontos e o Nasdaq marcou uma variação positiva de 0,44%, encerrando em 21.544,27 pontos.

No front macroeconômico, as encomendas de bens duráveis e a confiança do consumidor medida pela Conference Board caíram menos do que o esperado nos EUA.

Após os índices de NY recuarem no after hours na segunda-feira com o anúncio pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de demissão da diretora do BC americano Lisa Cook, os investidores mantiveram um certo sangue frio e as bolsas abriram a sessão regular perto da estabilidade. Cook contratou um advogado para contestar a decisão do presidente.

A Nvidia subiu 1,09%. A principal fabricante de chips de inteligência artificial abre resultados trimestrais na quarta-feira. Nos últimos dias, alguns dos contratos de opções da Nvidia mais negociados foram opções de compra (calls) atreladas à ação, a um preço de exercício de US$ 190 e US$ 200, de acordo com dados da Cboe Global Markets. Calls oferecem o direito de comprar uma ação a um preço determinado.

A Bank of America Securities tem a expectativa de que as vendas devem superar o consenso diante da contínua aceleração do Blackwell, do aumento e diversificação da demanda de investimentos em nuvem e potencial retomada do H20. Mas a alta das ações antes dos lucros pode aumentar a volatilidade. Ainda assim, a BofA vê a Nvidia em posição única para lidar com oportunidades de US$ 1 trilhão em data center e inteligência artificial.

A EchoStar disparou 70,3% após a AT&T (-0,64%) concordar em comprar licenças de espectro da empresa por US$ 23 bilhões.

A Interactive Brokers, que entrará na listagem do índice S&P 500, subiu 0,86%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar