AT&T concorda em adquirir licenças de espectro da EchoStar por US$ 23 bilhões

A companhia norte-americana de telecomunicações AT&T concordou em comprar certas licenças de espectro sem fio da EchoStar, fornecedora global de serviços de satélite, por cerca de US$ 23 bilhões. Segundo a AT&T, a transação está prevista para ser concluída em meados de 2026.

As empresas também concordaram em atualizar seu acordo de serviços de rede no atacado, o que permite que a EchoStar funcione como uma operadora de rede móvel híbrida, fornecendo serviço sem fio sob a marca Boost Mobile. "A AT&T será a principal parceira de serviços de rede da EchoStar enquanto continua a atender clientes de serviços sem fio", disse a AT&T.