Aneel aprova alta média de 17,90% em revisão tarifária da Equatorial Maranhão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, a revisão tarifária da Equatorial Maranhão, com alta média de 17,90%. O novo patamar valerá a partir de 28 de agosto.

Na classificação por grupos de consumidores, a elevação tarifária será de 18,67%, em média, para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,77%, em média, para os consumidores conectados na baixa tensão.