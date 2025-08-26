Alemanha e Canadá anunciam parceria em minerais críticos e energia, após encontro Merz-Carney

Segundo a nota, a declaração conjunta tem como objetivo aprofundar a cooperação para proteger cadeias de fornecimento de minerais essenciais, aumentar a colaboração em pesquisa e desenvolvimento e cofinanciar novos projetos de minerais essenciais que contribuam para uma variedade de indústrias. "Com vastos recursos energéticos e naturais, o Canadá tem tudo o que o mundo precisa para atender às demandas do futuro", menciona o texto.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, recebeu o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em Berlim, nesta terça-feira, 26, de acordo com um comunicado publicado pelo governo canadense, e os dois países anunciaram uma parceria em minerais críticos e energia.

Além das questões de minerais críticos e energia, o documento acrescenta que os líderes discutiram a importância de diversificar as relações comerciais, bem como "questões globais urgentes", com destaque para o trabalho para paz e segurança de longo prazo à Ucrânia e à Europa. "Eles acolheram com satisfação a estreita coordenação com os Estados Unidos sobre essas questões", ressalta o documento.

Carney também destacou o potencial para uma colaboração bilateral mais aprofundada entre os países em gás natural liquefeito (GNL) e hidrogênio, ao mesmo tempo em que avançará na cooperação no âmbito da Aliança Canadá-Alemanha para o Hidrogênio, a fim de desenvolver um corredor comercial transatlântico de hidrogênio que apoie a transição para energia limpa e fortaleça a segurança energética.

Carney e Merz concordaram em manter contato próximo.