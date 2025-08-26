Alckmin: número mais recente mostra que 41,3% estão excluídos da tarifa adicional dos EUA

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, usou sua fala inicial na reunião ministerial desta terça-feira, 26, para voltar a chamar de injustificado o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Especificamente sobre o tarifaço, Alckmin disse que o último levantamento do governo dá conta de que 41,3% estão excluídos da tarifa adicional de 40% dos EUA.

Reforçando o discurso feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin disse que o País segue disposto ao "diálogo permanente".