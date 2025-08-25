xAI, de Elon Musk, processa Apple e OpenAI e alega que empresas são 'monopolistas'

A ação judicial afirma que a parceria entre as gigantes do setor de tecnologia torna o ChatGPT o "único chatbot de IA generativa que se beneficia de bilhões de prompts de usuários originados de centenas de milhões de iPhones".

A startup de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, xAI, processou a Apple e a OpenAI nesta segunda-feira, 25, alegando que ambas estão ilegalmente impedindo a concorrência para empresas de IA.

Isso permite que a OpenAI use os prompts e feedbacks para melhorar seu modelo, uma vantagem significativa, de acordo com a queixa. A ação também afirma que a Apple está despriorizando os aplicativos de chatbots concorrentes nas classificações da App Store.

"Em uma tentativa desesperada de proteger seu monopólio de smartphones, a Apple se uniu à empresa que mais se beneficia ao inibir a concorrência e a inovação em IA: a OpenAI, uma monopolista no mercado de chatbots de IA generativa", acrescenta a ação judicial.

Um porta-voz da Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado