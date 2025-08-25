Taxas recuam com queda das expectativas inflacionárias e cenário eleitoral

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuou de 13,956% no ajuste de sexta-feira para 13,9%. O DI para janeiro de 2028 cedeu de 13,289% no ajuste anterior para 13,215%. O DI para janeiro de 2029 diminuiu de 13,268% no ajuste para 13,19%, e o DI para janeiro de 2031 marcou 13,55%, vindo de 13,625% no ajuste antecedente.

Tendo como pano de fundo a queda do dólar, a curva a termo mostrou redução nos vértices intermediários e longos na sessão desta segunda, 25. Hoje, o fechamento das taxas reagiu principalmente à melhora das perspectivas inflacionárias no horizonte relevante para a política monetária, movimento considerado bastante positivo pelo mercado. Declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que pode disputar as eleições presidenciais de 2026 também ajudaram a moderar a curva.

O boletim Focus indicou alívio importante nas expectativas de analistas de mercado para o IPCA. O destaque foi mudança na mediana de estimativas para o índice em 2027, que passou de 4,00% para 3,97%, após ficar estagnada por 26 semanas. O incômodo com o nível das projeções de inflação do mercado vem sendo continuamente destacado pelo Banco Central, que pode ter mais conforto para reduzir a Selic se houver melhora consistente nesses números.

Embora em magnitude pequena, de 0,03 ponto porcentual, o declínio na mediana para o IPCA de 2027 representa uma mudança muito positiva, diz Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG. "O ponto de maior atenção do BC é a desancoragem das expectativas. Quanto mais duradoura ela for, mais custoso é para a política monetária combatê-la". Assim, aponta, se as expectativas continuarem cedendo, podem abrir espaço para o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciar o ciclo de cortes da Selic. "O mercado começa a ter a sensação de que a inflação pode surpreender para baixo".

De acordo com a precificação da curva de juros futuros, as chances de redução na reunião de dezembro deste ano do colegiado permanecem entre 40% e 45%, sem alteração expressiva em relação à última sexta-feira, observa Serrano. A maioria das apostas - quase 90% - se concentra em janeiro.

O diretor de pesquisa econômica do banco Pine, Cristiano Oliveira, destaca que a mediana de previsões para o IPCA de 2025 ano caiu pela 13ª semana consecutiva, de 4,95% a 4,86%, enquanto o consenso de mercado para 2026 passou de 4,40% para 4,33%. A projeção para 2028 ficou estável em 3,8%, e o boletim também mostrou redução nas estimativas para a alta do IGP-M, acrescenta Oliveira - de 1,13% para 1,04% para este ano, e de 4,32% a 4,27% para o próximo. No cenário do Pine, o Copom vai cortar a taxa básica de juros em dezembro. "Mantemos o call inalterado. O BC terá condições técnicas de iniciar o ciclo de corte de juros no fim deste ano", diz.