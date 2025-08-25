Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Precisamos de dinheiro investido na Europa, diz presidente do BCE

Precisamos de dinheiro investido na Europa, diz presidente do BCE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a Europa precisa de dinheiro investido e que, em alguns setores, os EUA lideram na inovação e os europeus tentam alcançá-los, em entrevista para a Fox Business. Segundo ela, por outro lado, a Europa está à frente dos americanos no setor verde.

Ao ser questionada sobre os cortes de juros realizados pelo BC da zona do euro, Lagarde ressaltou que as decisões foram tomadas com base em dados econômicos. "O que fizemos foi impulsionado pelos dados. Devemos nos ater ao mandato, que no nosso caso é a estabilidade de preços", acrescentou.

Para Lagarde, o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, foi "muito equilibrado". Ela defendeu a importância da independência dos bancos centrais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar