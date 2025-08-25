Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,04%
Pontos: 138.025,17
Máxima de +0,67% : 138.890 pontos
Mínima estável: 137.971 pontos
Volume: R$ 15,01 bilhões
Variação em 2025: 14,75%
Variação no mês: 3,72%
Dow Jones: -0,77%
Pontos: 45.282,47
Nasdaq: -0,22%
Pontos: 21.449,29
Ibovespa Futuro: -0,09%
Pontos: 140.625
Máxima (pontos): 141.545
Mínima (pontos): 140.165
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,16
Variação: -0,62%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,64
Variação: +0,56%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,35
Variação: +0,25%
Ambev ON
Preço: R$ 12,16
Variação: -0,41%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,00
Variação: -0,06%
Vale PNA
Preço: R$ 54,89
Variação: +0,18%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,78
Variação: -0,55%
Vale ON
Preço: R$ 54,89
Variação: +0,18%
Itausa PN
Preço: R$ 10,94
Variação: -0,27%
Global 40
Cotação: 737,083 centavos de dólar
Variação: +0,18%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4142
Venda: R$ 5,4147
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: -0,04%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4168
Venda: R$ 5,4174
Variação: -0,4%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5300
Venda: R$ 5,6210
Variação: +0,09%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4215
Variação: -0,29%
- Euro
Compra: US$ 1,1619 (às 18h15)
Venda: US$ 1,162 (às 18h15)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2860
Venda: R$ 6,2870
Variação: -1,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4300
Venda: R$ 6,5450
Variação: +2,46%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.417,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,02%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente