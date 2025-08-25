Dirigente do Fed diz que mercados monetários podem sofrer pressão no final do trimestre

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta segunda-feira que pode haver alguma pressão temporária em torno da data do imposto e do final do trimestre em setembro, embora o Fed ainda tenha espaço para continuar reduzindo seu balanço patrimonial.

"EUA têm mais espaço para reduzir níveis de reservas", disse Logan, em uma conferência organizada pelo BC do México, acrescentando que o "balanço do Fed deve manter principalmente títulos do Tesouro no longo prazo".