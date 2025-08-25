Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa, com negociações por trégua na Ucrânia travadas

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Por André Marinho

São Paulo, 25/08/2025 - O sinal negativo predomina nas primeiras horas de pregão das bolsas da Europa, à medida que o mercado dissipa a euforia deflagrada pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira. Investidores ampliaram expectativas por cortes de juros, mas agora já voltam as atenções para a falta de progresso nas negociações por um cessar-fogo na Ucrânia.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 recuava 0,26%, a 559,82 pontos. A bolsa de Londres está fechada por conta de um feriado no Reino Unido, o que tende a reduzir a liquidez na região.

A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, prevê que os negócios europeus podem apresentar desempenho inferior aos pares americanos nos próximos dias. Segundo ela, dois fatores tendem a limitar o ímpeto no Velho Continente: "a falta de progresso na frente ucraniana e a probabilidade de que a rotação de ações de tecnologia pare, enquanto custos de empréstimos mais baixos apoiam as valuations de ações de crescimento".

Ontem, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, descartou reunião iminente entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky. Moscou acusou Kiev de promover ataques a drones que provocaram incêndio em uma usina nuclear na região de Kursk.

No final de semana, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, lembrou que a inflação caiu "drasticamente" na zona do euro e defendeu a independência de BCs, mas não enviou sinais sobre juros.

Na Alemanha, o índice de sentimento das empresas subiu mais que o esperado em agosto, conforme informou o instituto alemão Ifo hoje. O indicador, porém, inspirou reação marginal nas mesas de operações.

Em Amsterdam, a ação da gigante holandesa de café e chá JDE Peet disparava 17,62%, após anúncio de acordo de venda para a americana Keurig Dr Pepper. Por outro lado, Orsted despencava 15,88% na Dinamarca, após sua subsidiária nos EUA receber ordens para interromper os trabalhos em um projeto eólico de offshore em Rhode Island.

Entre as demais praças, no horário citado acima, a Bolsa de Frankfurt caía 0,39%, Paris perdia 0,57% e Lisboa cedia 0,89%. Exceção, Milão avançava 0,10%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1697 e a libra baixava a US$ 1,3498.

Contato: [email protected]

