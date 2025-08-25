Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ações da sueca Saab sobem após anúncio de que fornecerá caças Gripen para a Tailândia

Autor Agência Estado
Agência Estado
A empresa aeroespacial sueca Saab assinou nesta segunda-feira, 25, um contrato com o pedido de quatro caças Gripen E/F da FMV para a Tailândia. O valor do pedido é de aproximadamente 5,3 bilhões de coroas suecas (US$ 530 milhões) e as entregas ocorrerão entre 2025 e 2030. Em comunicado, a companhia afirmou que também assinou um contrato com a Força Aérea Real Tailandesa para fornecer um pacote de compensação de longo prazo à Tailândia, como parte do plano de aquisição, o que incluirá transferência significativa de tecnologia de defesa e cooperação industrial, além de novos investimentos em setores da economia nacional.

"Damos as boas-vindas à Tailândia como o mais novo cliente do Gripen E/F. A Tailândia já é uma usuária consolidada do Gripen e conhece bem os pontos fortes que ele traz para as Forças Armadas Reais Tailandesas. A Tailândia escolheu o caça mais moderno do mercado para construir sua próxima geração de capacidades estratégicas e independentes", afirma Micael Johansson, presidente e CEO da Saab.

Em Estocolmo, as ações da Saab avançaram 3,24%.

