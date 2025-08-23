Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lagarde: inflação caiu drasticamente na zona do euro e mercado de trabalho superou choques bem

Lagarde: inflação caiu drasticamente na zona do euro e mercado de trabalho superou choques bem

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o mercado de trabalho europeu superou os choques recentes de uma forma "inesperadamente boa", auxiliado por uma combinação de ventos favoráveis globais e forças internas, em discurso preparado para um painel no Simpósio de Jackson Hole, neste sábado, 23.

Segundo ela, o crescimento do emprego na zona do euro tem sido significativamente mais forte do que os padrões históricos teriam previsto, mas está acompanhado por um declínio na média de horas trabalhadas.

Lagarde ainda destacou a relação da migração com o mercado de trabalho europeu e ponderou que a migração pode, em princípio, desempenhar um papel crucial no alívio das restrições de oferta de mão de obra em algumas regiões.

Em relação à inflação, a presidente do BCE disse: "A inflação caiu drasticamente na zona do euro, e a um custo notavelmente baixo em termos de emprego".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar