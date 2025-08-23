Lagarde: inflação caiu drasticamente na zona do euro e mercado de trabalho superou choques bem

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o mercado de trabalho europeu superou os choques recentes de uma forma "inesperadamente boa", auxiliado por uma combinação de ventos favoráveis globais e forças internas, em discurso preparado para um painel no Simpósio de Jackson Hole, neste sábado, 23.

Segundo ela, o crescimento do emprego na zona do euro tem sido significativamente mais forte do que os padrões históricos teriam previsto, mas está acompanhado por um declínio na média de horas trabalhadas.