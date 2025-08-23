Haddad afirma que 'justiça tributária é uma agenda prioritária do governo Lula'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista à TV GGN, que a "justiça tributária é uma agenda prioritária do governo Lula" e que a redução da renúncia fiscal é uma medida de equidade. "Quando falamos que ajuste fiscal será pago por 'andar de cima', eles começam a criticar. O governo que quer reduzir renúncia fiscal não é amigo do capital, dos super-ricos". Ele também destacou que "o conceito de propriedade produtiva precisa ser corrigido; a produtividade da agricultura subiu enormemente nos últimos anos" e mencionou que o Imposto Territorial Rural (ITR) no Brasil ainda está "muito abaixo do que seria adequado".

Haddad comentou ainda sobre o preço da energia elétrica no país. Segundo ele, "a energia produzida no Brasil, na margem, é uma das mais baratas do mundo. Mas ela não está chegando barata na casa do consumidor". Ele criticou a forma como o sistema regulatório distribui o custo da energia renovável, exemplificando: "Culpa não é de datacenter, mas custo de energia precisa ficar mais barato. Eu diminuo o custo da energia para mim, mas estou usando uma rede que só outras pessoas estão usando. E o custo disso é distribuído por uma quantidade menor de consumidores. E aí o preço da energia sobe." O ministro defendeu medidas como a redução da tarifa para consumidores residenciais de baixa renda, semelhantes às políticas já implementadas em impostos. Previdência