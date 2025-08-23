Alckmin aposta em ampliar comércio com México; agenda inclui biocombustíveis e visto eletrônico

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou, neste sábado, 23, que a sua viagem ao México, na próxima semana, terá como foco setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação (SAF), agroindústria, saúde e a facilitação de vistos.

"Estou indo terça-feira para o México. Nós temos uma corrente de comércio significativa: no ano passado, exportamos R$ 7,8 bilhões para eles, e eles exportaram R$ 5,8 bilhões para nós. Podemos fazer crescer essa corrente de comércio", afirmou o vice-presidente, em entrevista coletiva durante visita à concessionária Brasilwagen, em São Paulo.