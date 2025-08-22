Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suzano fará emissão de Panda Bonds, na China, no valor de até US$ 208,9 milhões

Suzano fará emissão de Panda Bonds, na China, no valor de até US$ 208,9 milhões

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Administração da Suzano aprovou a realização, pela subsidiária Suzano International Finance B.V., de uma emissão de Panda Bonds para colocação no mercado chinês, no valor total de até 1,5 bilhão de Renminbi (equivalente a US$ 208,9 milhões), com vencimento de até cinco anos.

A operação ocorre no âmbito do programa de emissão de instrumentos de dívida em Renminbi, no valor total de até 20 bilhões de Renminbi (cerca de US$ 2,7 bilhões), aprovado pelo colegiado em 15 de agosto de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Também foi aprovada a outorga, pela companhia, de garantia corporativa às obrigações que vierem a ser assumidas pela Suzano International no âmbito da emissão de bonds e dos demais Panda Bonds a serem emitidos sob o Programa.

O Conselho aprovou ainda a realização de operações de derivativos em valor agregado igual ao montante da emissão de bonds contratado, autorizando derivativos em quantia superior apenas para a readequação do valor total protegido (hedgeado) à dívida, caso ocorram eventuais antecipações de pagamento do principal.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar