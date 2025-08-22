Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produtora de etanol de milho FS recebe sinal verde da ANP para avaliar estocagem de CO2 em MT

Produtora de etanol de milho FS recebe sinal verde da ANP para avaliar estocagem de CO2 em MT

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a FS, produtora de etanol 100% a partir do milho no Brasil, a adquirir dados e perfurar o poço 2-FSAS-1-MT, no município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, para avaliar a possibilidade de estocar dióxido de carbono (CO2) no local.

A iniciativa faz parte do projeto de Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono, ou BECCS, da FS, que envolve a captura e o armazenamento permanente de CO2 de processos onde a biomassa é convertida em combustíveis ou queimada diretamente para gerar energia.

"As atividades de pesquisa para projetos inovadores de produção de bicombustíveis e estocagem se harmonizam com as diretrizes da política energética nacional", disse em seu voto a diretora da ANP relatora do processo, Symone Araújo.

A aprovação garante à FS a realização de perfurações, perfilagens e testemunhos, incluindo testes com água, explicou Symone durante reunião do colegiado da ANP na quinta-feira, 21. Para estocar CO2, no entanto, a empresa ainda precisa de licença de instalação, destacou a diretora.

Com o projeto, a FS espera chegar à emissão negativa de CO2, já que poderia retirar mais carbono da atmosfera do que emite produzindo etanol.

Segundo a FS, o projeto está previsto para entrar em operação em 2027 e terá a capacidade de estocar, aproximadamente, 423 mil toneladas de CO2 biogênico por ano. Esse carbono, gerado no processo de fermentação do etanol, será capturado, comprimido e injetado sob alta pressão em um reservatório geológico a cerca de 1.200 metros de profundidade, onde será permanentemente armazenado, informa a empresa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar