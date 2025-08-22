Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro-ministro diz que Canadá não igualará tarifas dos EUA sobre aço e alumínio agora

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não pretende igualar as tarifas do Canadá sobre aço e alumínio dos EUA com a alíquota de 50% atualmente praticada pelos norte-americanos. "Elas são parte das discussões intensas em andamento neste momento", ressaltou, em entrevista coletiva.

O premiê destacou que o país está se preparando para a nova revisão do acordo comercial em vigor com EUA e México, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. No entendimento dele, a decisão de suspender as tarifas retaliatórias sobre produtos cobertos pelo acordo coloca os canadenses em uma posição melhor nas negociações, que devem começar no ano que vem.

"Os EUA mudaram fundamentalmente a política comercial e têm novos objetivos", destacou Carney.

Tags

EUA TRUMP

