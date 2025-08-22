Primeiro-ministro diz que Canadá não igualará tarifas dos EUA sobre aço e alumínio agora

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não pretende igualar as tarifas do Canadá sobre aço e alumínio dos EUA com a alíquota de 50% atualmente praticada pelos norte-americanos. "Elas são parte das discussões intensas em andamento neste momento", ressaltou, em entrevista coletiva.

O premiê destacou que o país está se preparando para a nova revisão do acordo comercial em vigor com EUA e México, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. No entendimento dele, a decisão de suspender as tarifas retaliatórias sobre produtos cobertos pelo acordo coloca os canadenses em uma posição melhor nas negociações, que devem começar no ano que vem.