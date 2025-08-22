Powell sinaliza que Fed pode reduzir juros em breve, mesmo com riscos de inflação no radar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, começou a abrir a porta para uma redução da taxa básica de juros nos Estados Unidos nos próximos meses, mas não deu nenhuma pista sobre o momento da medida e sugeriu que o banco agirá com cautela, continuando a avaliar o impacto das tarifas e outras políticas sobre a economia. Em um discurso de grande repercussão, acompanhado de perto pela Casa Branca e Wall Street, Powell disse que há riscos tanto de aumento do desemprego quanto de uma inflação persistentemente alta. Isso coloca o Fed em uma situação difícil, porque normalmente ele reduziria sua taxa de curto prazo para estimular a contratação, enquanto a manteria alta - ou a aumentaria - para combater a inflação. Powell falou nesta sexta-feira, 22, no simpósio econômico anual do Fed em Jackson Hole, Wyoming, uma conferência com cerca de 100 acadêmicos, economistas e autoridades de bancos centrais de todo o mundo.

"A estabilidade da taxa de desemprego e outras medidas do mercado de trabalho nos permitem proceder com cautela ao considerarmos mudanças em nossa postura política", disse Powell. Isso sugere que o Fed continuará avaliando os dados de empregos e inflação ao decidir se reduzirá as taxas, inclusive em sua próxima reunião, em 16 e 17 de setembro. "No entanto, com a política (monetária) em território restritivo, a perspectiva básica e o equilíbrio variável dos riscos podem justificar o ajuste de nossa postura política", acrescentou, um sinal mais direto de que está considerando um corte nas taxas do que ele havia feito em comentários anteriores. Ainda assim, as declarações de Powell sugerem que o Fed continuará agindo com cautela nos próximos meses e tomará suas decisões sobre as taxas com base na evolução da inflação e do desemprego nos próximos meses. Isso pode frustrar os mercados financeiros, que esperavam sinais mais claros sobre os próximos passos do Fed, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou Powell por não ter reduzido as taxas mais cedo. Os mercados esperam amplamente um corte nas taxas em setembro. Trump tem repetidamente pedido cortes nas taxas, argumentando que "não há inflação" e dizendo que um corte reduziria os pagamentos de juros do governo sobre sua dívida de US$ 37 trilhões.

Trump e seus aliados intensificaram os ataques ao Fed, incluindo esta semana, quando pediram a renúncia da governadora do Fed, Lisa Cook, depois que um funcionário de Trump alegou que ela poderia ter cometido fraude hipotecária. Considerações sobre inflação e mercado de trabalho Em suas declarações, o presidente do Fed ressaltou que as tarifas estão elevando a inflação e podem empurrá-la para cima nos próximos meses. Ele também sugeriu que o mercado de trabalho não está claramente enfraquecendo de uma forma que levaria o Fed a reduzir os custos dos empréstimos, o que pode impulsionar o crescimento e a contratação.

"Os efeitos das tarifas sobre os preços ao consumidor agora são claramente visíveis. Esperamos que esses efeitos se acumulem nos próximos meses, com alta incerteza sobre o momento e os valores", disse Powell. A inflação subiu nos últimos meses, embora esteja abaixo do pico de 9,1% atingido há três anos. As tarifas não estimularam a inflação tanto quanto alguns economistas temiam, mas estão começando a elevar os preços de bens importados, como móveis, brinquedos e sapatos. Os preços ao consumidor subiram 2,7% em julho em relação ao ano anterior, acima da meta de 2% do Fed. Excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, os preços básicos subiram 3,1%.