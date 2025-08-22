Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plano de aumento de impostos para bancos na Polônia derruba ações no país e em outras praças

Plano de aumento de impostos para bancos na Polônia derruba ações no país e em outras praças

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As ações dos bancos poloneses caíram após o Ministério das Finanças do país apresentar planos para aumentar a alíquota do imposto de renda corporativo pago pelos credores, em uma tentativa de fortalecer seu orçamento. Papéis de instituições como PKO Bank Polski, Bank Pekao e Santander Bank Polska registraram pesadas perdas, fazendo com que o subíndice bancário de Varsóvia despencasse no pregão europeu de sexta-feira.

As ações de bancos europeus com operações na Polônia também recuaram. O alemão Commerzbank, que opera no país por meio de sua subsidiária mBank, caiu 3,77%. O austríaco Erste Group Bank recentemente concordou em adquirir uma grande participação nas operações locais do Santander e viu suas ações caírem cerca de 4%. As ações do Banco Comercial Português - o acionista majoritário do Bank Millennium - também caíram.

O Ministério das Finanças da Polônia informou na quinta-feira que estava trabalhando em um projeto de lei para aumentar a alíquota do imposto de renda corporativo pago pelos bancos de 19% para 23%. A alíquota será fixada em 30% para 2026 e 26% para 2027, acrescentou. Essas mudanças aumentarão a receita tributária corporativa do país em cerca de 6,5 bilhões de zlotys, o equivalente a US$ 1,77 bilhão, em 2026, de acordo com a estimativa do ministério.

"No total, espera-se que as soluções propostas gerem mais de 20 bilhões de zlotys para o orçamento nos próximos dez anos, representando uma contribuição significativa do setor bancário para o financiamento das despesas do orçamento do Estado, particularmente as crescentes necessidades de segurança e saúde", afirmou.

Com base nas informações divulgadas, as mudanças propostas no regime tributário polonês afetarão o lucro líquido dos bancos poloneses em cerca de 18% em 2026 e 9% em 2027, de acordo com estimativas de analistas do Citi. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar