No Ceará, maioria mora em casa e opção por aluguel aumentou

Em cada dez famílias cearenses, duas já vivem de aluguel. A cena das placas de ‘aluga-se’ espalhadas por Fortaleza traduz o retrato que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2024: o aluguel cresce, enquanto o peso da casa própria encolhe.

O retrato das moradias do Ceará em 2024, expõe que apesar de a casa ainda ser o tipo de domicílio predominante no Ceará, cresce a fatia de moradores que optam por aluguel.