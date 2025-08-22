Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch alerta que pode rebaixar EUA se houver considerável aumento da dívida sem ajuste fiscal

Fitch alerta que pode rebaixar EUA se houver considerável aumento da dívida sem ajuste fiscal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao manter a nota soberana dos Estados Unidos, a Fitch Ratings alertou que pode rebaixar a classificação se houver um aumento considerável da dívida geral do governo, diante da incapacidade de resolver desafios de médio prazo relativos a despesas e receitas.

A agência também adverte poderia cortar o rating se uma erosão na coerência e credibilidade da política macroeconômica enfraquecer o papel do dólar como moeda de reserva, o que diminuiria a flexibilidade de financiamento dos EUA.

Por outro lado, a Fitch avisou poderia melhorar a nota se o país implementasse ajuste fiscal para lidar com aumento de despesas obrigatórias ou para financiar os gastos com receitas adicionais. Isso reduziria a relação da dívida para o Produto Interno Bruto (PIB), conforme a agência.

A Fitch informou ainda que o teto de classificação do país (country ceiling) é "AAA".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar