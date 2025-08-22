Fitch alerta que pode rebaixar EUA se houver considerável aumento da dívida sem ajuste fiscal

Ao manter a nota soberana dos Estados Unidos, a Fitch Ratings alertou que pode rebaixar a classificação se houver um aumento considerável da dívida geral do governo, diante da incapacidade de resolver desafios de médio prazo relativos a despesas e receitas.

A agência também adverte poderia cortar o rating se uma erosão na coerência e credibilidade da política macroeconômica enfraquecer o papel do dólar como moeda de reserva, o que diminuiria a flexibilidade de financiamento dos EUA.