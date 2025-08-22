Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +2,57%
Pontos: 137.968,15
Máxima de +2,65% : 138.072 pontos
Mínima estável: 134.511 pontos
Volume: R$ 22,95 bilhões
Variação em 2025: 14,7%
Variação no mês: 3,68%
Dow Jones: +1,89%
Pontos: 45.631,74
Nasdaq: +1,88%
Pontos: 21.496,53
Ibovespa Futuro: +2,6%
Pontos: 140.695
Máxima (pontos): 140.835
Mínima (pontos): 136.935
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,39
Variação: +2,8%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,47
Variação: +2,63%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,31
Variação: +3,29%
Ambev ON
Preço: R$ 12,21
Variação: +1,24%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,02
Variação: +3,03%
Vale PNA
Preço: R$ 54,79
Variação: +2,51%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,89
Variação: +0,1%
Vale ON
Preço: R$ 54,79
Variação: +2,51%
Itausa PN
Preço: R$ 10,97
Variação: +3,49%
Global 40
Cotação: 735,788 centavos de dólar
Variação: +0,02%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4248
Venda: R$ 5,4258
Variação: -0,97%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: -1,26%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4386
Venda: R$ 5,4392
Variação: -0,8%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5200
Venda: R$ 5,6160
Variação: -1,27%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4370
Variação: -0,88%
- Euro
Compra: US$ 1,1715 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1718 (às 18h00)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3570
Venda: R$ 6,3590
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4900
Venda: R$ 6,3880
Variação: -4,06%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.418,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,09%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente