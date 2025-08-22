Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canadá suspende tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA cobertos por acordo

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, confirmou nesta sexta-feira, 22, a suspensão das tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos cobertos pelo acordo comercial em vigor entre os países da América do Norte, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. A revogação será efetivada em 1º de setembro.

Em coletiva de imprensa, Carney explicou que a decisão reflete o renovado compromisso dos norte-americanos com o acordo, depois que Washington reiterou a isenção para bens em conformidade com o tratado. Como resultado, a tarifa efetiva dos EUA ao Canadá é de 5,6%, de acordo com ele.

"Essa é a menor alíquota entre todos os parceiros comerciais dos EUA", afirmou o premiê. "E mais de 80% do comércio Canadá-EUA está agora livre de tarifas. Sejamos absolutamente claros: o Canadá atualmente tem o melhor acordo comercial com os EUA", acrescentou.

Um dia após conversar por telefone com o presidente norte-americano, Donald Trump, Carney destacou que os dois países concordaram em intensificar as discussões para lidar com os "desafios". Em particular, as tarifas sobre alumínio, aço e produtos automotivos seguirão em vigor, informou o premiê.

EUA TRUMP

