Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Walmart amplia lucro no 2º trimestre fiscal, mas ganho ajustado fica abaixo do esperado

Walmart amplia lucro no 2º trimestre fiscal, mas ganho ajustado fica abaixo do esperado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Walmart teve lucro líquido de US$ 7,026 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), 56% maior do que o ganho de US$ 4,5 bilhões apurado em período equivalente do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 21. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana subiu de US$ 0,56 para US$ 0,88.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,68, vindo abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,73, e interrompendo uma sequência de 12 trimestres de lucro acima do esperado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A receita total do Walmart teve expansão anual de 4,8% no trimestre, a US$ 177,4 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 175,94 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, o Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação, para uma faixa de US$ 2,52 a US$ 2,62 (a anterior era de US$ 2,50 a US$ 2,60), assim como a perspectiva de avanço das vendas líquidas, para 3,5% a 5,5% (antes, de 3% a 4%).

Às 8h25 (de Brasília), a ação do Walmart caía 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar