Powell é tão contra Trump que 'chega a ser perturbador', diz conselheiro da Casa Branca

Powell é tão contra Trump que 'chega a ser perturbador', diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, é tão contra o presidente dos EUA, Donald Trump, que "chega a ser perturbador". Durante fala a jornalistas na Casa Branca, Navarro também apontou que todas as últimas decisões de Powell foram tomadas para favorecer integrantes do Partido Democrata. "Ele é uma causa perdida", acrescentou.

Navarro também mencionou que a duplicação das tarifas sobre a Índia deve ocorrer no dia 27 de agosto, próxima quinta-feira. Ele sugeriu que, ao comprar petróleo da Rússia, "a Índia não quer reconhecer seu papel no derramamento de sangue na Ucrânia. Eles são uma 'lavanderia' do Kremlin".

Já sobre o acordo comercial formalizado nesta quinta entre EUA e União Europeia (UE), o conselheiro de Trump comemorou o "grande clima de cooperação" com o bloco econômico europeu.

"Nós mantemos tarifas sobre aço e alumínio no acordo com a UE, reduzimos a tarifa sobre automóveis para 15% e fizemos eles concordarem em comprar mais armas de nós", reforçou Navarro.

