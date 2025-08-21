Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 11 mil na semana, a 235 mil

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 11 mil na semana, a 235 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 11 mil na semana encerrada no dia 16 de agosto, para 235 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 21. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 229 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi confirmado em 224 mil. O número de pedidos continuados, por sua vez, teve alta de 30 mil na semana até 9 de agosto, para 1,972 milhão. Esse indicador é publicado com defasagem de uma semana.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar