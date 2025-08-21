Ouro fecha em queda à espera de discurso de Powell, do Fed, em Jackson Hole

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,20%, a US$ 3.381,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 21, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, marcado para sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole. O metal dourado foi enfraquecido pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, diante falas com abordagem hawkish de presidentes de distritais do BC americano.

De acordo com a Trade Nation, o metal precioso deve se manter perto da estabilidade até o discurso-chave de Powell, que será cuidadosamente analisado em busca de pistas sobre o caminho do Fed "rumo à flexibilização da política monetária". Caso o chefe do BC dos EUA sinalize amanhã a possibilidade de corte nos juros, o ouro pode ser beneficiado, enquanto uma abordagem mais cautelosa pode pressionar os ganhos do metal.

Nesta quinta, o anfitrião de Jackson Hole, o presidente o Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, que vota nas decisões do BC, disse não ter pressa para cortar as taxas de juros e ressaltou que muitos dados econômicos ainda serão divulgados até setembro. O presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, defendeu que a política monetária está apenas "marginalmente restritiva", enquanto a chefe do Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que optaria por manter a taxa de juros nos níveis atuais na reunião de setembro.

Os comentários fizeram com que o mercado reduzisse as apostas em um corte nos juros pelo Fed no próximo mês, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, o que cooperou para a queda do ouro.

Na avaliação do RBC Capital Markets, as expectativas de inflação e as taxas de juros estão desempenhando um papel importante na definição do preço do ouro. "O melhor motivo para os investidores comprarem ouro é para fins de proteção e gestão de risco", acrescenta.