Manter política modestamente restritiva ainda é apropriado, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeff Schmid, reiterou que continua sendo apropriado que o banco central dos EUA mantenha uma postura de política monetária "modestamente restritiva". Em entrevista à Bloomberg TV transmitida nesta quinta-feira, 21, Schmid avaliou que os riscos de inflação são marginalmente maiores do que os riscos para o mercado de trabalho, ecoando a última ata de política monetária do Fed, divulgada na quarta-feira, 20.

"À medida que você se aproxima das metas do duplo mandato (de inflação e emprego), fica na verdade mais difícil tomar decisões" sobre para onde os juros básicos devem ir, disse Schmid.