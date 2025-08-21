Lucro líquido do BNDES alcança R$ 13,3 bilhões no 1º semestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alcançou um lucro líquido de R$ 13,3 bilhões no primeiro semestre de 2025. O resultado foi considerado estável em relação ao mesmo período de 2024. Já o lucro líquido recorrente somou R$ 7,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, alta de 2% ante o primeiro semestre de 2024.

O banco destacou entre os efeitos não recorrentes as receitas de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 3,4 bilhões, oriundos de Petrobras e JBS, além de R$ 1,4 bilhão de reversões de provisão para risco de crédito e R$ 0,9 bilhão decorrentes da operação com JBS, alienações de ações e dupla listagem. Com ajuda da operação da JBS, o lucro total alcançou R$ 7,7 bilhões. O lucro recorrente somou R$ 4,6 bilhões no segundo trimestre. Aprovações de crédito e operações garantidas O BNDES também informou que as aprovações de crédito e as operações garantidas cresceram 56% no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre de 2024. A injeção de crédito somou R$ 129,6 bilhões, sendo R$ 72,8 bilhões em crédito e R$ 56,8 bilhões em garantias.