Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela antes de Jackson Hole e PMIs europeus

Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela antes de Jackson Hole e PMIs europeus

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 21, com cautela antes do início do Simpósio de Jackson Hole, organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que poderá ser decisivo para os próximos passos da autoridade. Além disso, o dia contou com a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus, apresentando avanços na atividade. No radar, estiveram ainda negociações comerciais e as tratativas pela guerra da Ucrânia.

O índice pan europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,03%, a 558,91 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,23%, a 9.309,20 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,06%, a 24.291,32 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,44%, a 7.938,29 pontos. As cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming e começa nesta quinta, o destaque é o presidente do Fed, Jerome Powell, que fará um aguardado discurso na sexta-feira, em meio a expectativas de que o BC norte-americano volte a o cortar juros em setembro.

O PMI composto da zona do euro subiu para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, graças ao bom desempenho da indústria. No Reino Unido, o PMI composto avançou a 53 neste mês, mas com ajuda do segmento de serviços. Números acima de 50 indicam expansão de atividade.

Os EUA e a União Europeia (UE) anunciaram nesta quinta a estrutura para um acordo comercial e tarifário. A Casa Branca destacou que o "esboço" consolidará a relação comercial e de investimento entre as partes e revigorará a reindustrialização das economias envolvidas. Washington reiterou o teto tarifário de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, mesma alíquota para automóveis e peças de automóveis.

Negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia também seguem no radar. Na quarta-feira, a Rússia disse que tentativas de tratar questões de segurança relativas à Ucrânia sem a participação de Moscou são "um caminho para lugar nenhum".

Em Madri, as ações da Telefónica tombaram 4,97%, pressionando o Ibex 35, que recuou 0,04%, a 15.286,60 pontos. A razão para a queda são os fortes rumores que circulam de que a empresa realizaria um aumento de capital nas próximas semanas. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,35%, a 43.013,44 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,43%, a 8.020,36 pontos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar