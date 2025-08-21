Alckmin: melhor maneira de estimular o turismo é aumentar a renda do povo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira, 21, que a melhor maneira de estimular o turismo no País é aumentar a renda da população. A declaração foi feita durante participação do vice-presidente na cerimônia do Salão do Turismo, que aconteceu em São Paulo.

"O turismo aproxima as pessoas, reduz o stress e ajuda na saúde da população", listou Alckmin durante sua fala, reforçando ainda, o potencial que o setor tem na geração de emprego.