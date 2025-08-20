Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Votos dissidentes na reunião do Fed julgaram que, sem tarifa, inflação estava perto da meta

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, descreveu os motivos que levaram aos dois votos dissidentes na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de 29 e 30 de julho.

O documento relata que os membros que defenderam um alívio monetário consideraram que, excluindo os efeitos tarifários, a inflação estava próxima da meta de 2% do comitê e que tarifas mais altas provavelmente não teriam efeitos persistentes sobre a inflação.

Além disso, avaliaram que o risco de queda para o emprego havia aumentado significativamente com a desaceleração do crescimento da atividade econômica e dos gastos do consumidor, e que alguns dados recentes apontavam para um enfraquecimento das condições do mercado de trabalho, incluindo baixos níveis de ganhos na folha de pagamento privada e a concentração desses ganhos em um conjunto restrito de setores menos afetados pelo ciclo econômico.

Na reunião, os dirigentes dissidentes foram Michelle Bowman e Christopher Waller. O encontro do FOMC, contudo, terminou com a manutenção da taxa básica de juros nos EUA.

EUA

