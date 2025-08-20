Votos dissidentes na reunião do Fed julgaram que, sem tarifa, inflação estava perto da meta

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, descreveu os motivos que levaram aos dois votos dissidentes na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de 29 e 30 de julho.

O documento relata que os membros que defenderam um alívio monetário consideraram que, excluindo os efeitos tarifários, a inflação estava próxima da meta de 2% do comitê e que tarifas mais altas provavelmente não teriam efeitos persistentes sobre a inflação.