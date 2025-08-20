Taxa de juros e gastos públicos impulsionam pessimismo sobre a economia do Ceará

Os dados se referem ao bimestre de julho e agosto / Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

Impulsionada principalmente pela taxa de juros e os gastos públicos, as percepções gerais sobre a economia cearense, no bimestre entre julho e agosto, caíram 7,5% em relação ao bimestre anterior (maio e junho), chegando a 79,1 pontos. O resultado representa uma alta na perspectiva pessimista. Os dados fazem parte do Índice Expectativas Econômicas (IEE), pesquisa promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE). Esta é 68ª edição do IEE.