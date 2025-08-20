Taxa de juros e gastos públicos impulsionam pessimismo sobre a economia do Ceará

Taxa de juros e gastos públicos impulsionam pessimismo sobre a economia do CearáA estimativa faz parte do Índice Expectativas Econômicas (IEE). A análise da economia cearense é realizada a partir da opinião de 93 economistas
Impulsionada principalmente pela taxa de juros e os gastos públicos, as percepções gerais sobre a economia cearense, no bimestre entre julho e agosto, caíram 7,5% em relação ao bimestre anterior (maio e junho), chegando a 79,1 pontos. O resultado representa uma alta na perspectiva pessimista.
Os dados fazem parte do Índice Expectativas Econômicas (IEE), pesquisa promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE). Esta é 68ª edição do IEE.
A análise é realizada a partir da opinião de 93 economistas que avaliaram numa escala de 0 a 200 o setor, considerando que pontuações abaixo de 100 são pessimistas e acima são otimistas.
Conforme a pesquisa, sete dos nove segmentos econômicos analisados do Estado apresentaram cenários negativos:
- Gastos públicos: 43,3 pontos
- Taxa de juros: 59,3 pontos
- Taxa de inflação: 69,3 pontos
- Cenário internacional: 74 pontos
- Salários reais: 77,3 ponto
- Taxa de câmbio: 78 pontos
- Nível de emprego: 96 pontos
Já os que têm gerado mais otimismo são a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com 113, 3 pontos, e a oferta de crédito, com 101,3 pontos.
Sobre os resultados, os economistas reforçam que as expectativas divulgadas "movem os agentes econômicos" e impactam no comportamento das diversas variáveis do setor, como o consumo e o investimento, por exemplo.
Estudo também traz informações sobre as perspectivas atuais e futuras
Outra informação apontada no estudo são as perspectivas atuais e futuras para a economia do Ceará. Segundo o anunciado, em ambas os resultados esperados registraram evolução no pessimismo de 6,6% e 11%, com 74,1 e 84,1 pontos, respectivamente.
Em relação aos segmentos, a tendência negativa também persiste, estando presente em oito de nove no cenário atual e sete de nove no futuro.
Assim, para o conselheiro da Corecon-Ce, Ricardo Eleuterio, a 68ª pesquisa do IEE demonstra que os desafios da macroeconomia do Estado "são significativos".
Veja os principais dados da pesquisa IEE de julho-agosto 2025
Índice de expectativas para economia (Em pontos e variação no bimestre)
- Expectativa geral: 79,1 (-7,5%)
- Expectativa atual: 74,1 (-6,6%)
- Expectativa de futuro: 84,1 (-11%)
Índices gerais de expectativas - por segmento (Em pontos e definição)
- Evolução do PIB: 113,3 (Otimista)
- Oferta de crédito: 101,3 (Otimista)
- Nível de emprego: 96 (Pessimista)
- Taxa de câmbio: 78 (Pessimista)
- Salários reais: 77,3 (Pessimista)
- Cenário internacional: 74 (Pessimista)
- Taxa de inflação: 69,3 (Pessimista)
- Taxa de juros: 59,3 (Pessimista)
- Gastos públicos: 43,3 (Pessimista)
Índices atuais de expectativas - por segmento (Em pontos e definição)
- Evolução do PIB: 118,7 (Otimista)
- Nível de emprego: 94,7 (Pessimista)
- Oferta de crédito: 90,7 (Pessimista)
- Taxa de câmbio: 88 (Pessimista)
- Salários reais: 74,7 (Pessimista)
- Cenário internacional: 64 (Pessimista)
- Taxa de inflação: 60 (Pessimista)
- Gastos públicos: 38,7 (Pessimista)
- Taxa de juros: 37,3 (Pessimista)
Índices futuros de expectativas - por segmento (Em pontos e definição)
- Oferta de crédito: 112 (Otimista)
- Evolução do PIB: 108 (Otimista)
- Nível de emprego: 97,3 (Pessimista)
- Cenário internacional: 84 (Pessimista)
- Taxa de juros: 81,3 (Pessimista)
- Salários reais: 80 (Pessimista)
- Taxa de inflação: 78,7 (Pessimista)
- Taxa de câmbio: 68 (Pessimista)
- Gastos públicos: 48 (Pessimista)
