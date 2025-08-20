Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da Argentina encolhe pelo segundo mês consecutivo em junho, com queda de 0,7% ante maio

PIB da Argentina encolhe pelo segundo mês consecutivo em junho, com queda de 0,7% ante maio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina encolheu pelo segundo mês consecutivo em junho, no comparativo mensal, de acordo com leitura preliminar divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O país viu contração de 0,7% na atividade em junho ante maio. Em maio, o PIB havia apresentado queda de 0,2% ante abril.

Em termos anuais, o PIB argentino registrou avanço de 6,4%, segundo o Indec. Em relação ao mesmo mês de 2024, doze dos setores de atividade que compõem a medição do Estimador Mensal de Atividade Econômica (Emae) registraram aumentos em junho, com destaque para Intermediação Financeira (28,7% no ano) e Comércio Atacadista, Varejista e Reparações (11,5% no período).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Por outro lado, três setores registraram quedas na comparação anual, com destaque para Pesca (-74,6% no ano), que junto com Administração Pública e Defesa; Planos de Seguridade Social de Filiação Obrigatória (-0,7% no período) e Outras Atividades de Serviços Comunitários, Sociais e Pessoais (-0,7% na comparação anual) reduziram 0,46 pontos porcentuais do crescimento do Emae na comparação anual.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar