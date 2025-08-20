Mercado reduz levemente ainda majoritária chance de Fed cortar juros em setembro, após ata

O mercado financeiro reduziu levemente sua ainda majoritária aposta para corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, após a divulgação da ata da última reunião do BC dos EUA.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro caíram de 84,9% para 82,9%, após divulgação do documento. A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, se manteve nula.