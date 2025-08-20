Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maioria dos dirigentes do Fed considerou que risco de inflação supera risco para o emprego

Autor Agência Estado
Segundo a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), "uma maioria dos participantes considerou que o risco de inflação em alta era maior do que o risco de enfraquecimento do emprego", embora alguns tenham visto os riscos como equilibrados e poucos tenham apontado maior preocupação com o mercado de trabalho.

Vários membros ressaltaram que a manutenção de expectativas de inflação ancoradas era central, observando que a inflação acima de 2% por período prolongado "aumentava o risco de que as expectativas de longo prazo se desancorassem".

No balanço de riscos, dirigentes ressaltaram que, se as tarifas resultarem em uma alta "mais persistente do que o esperado da inflação, ou se as expectativas subirem de forma significativa, seria apropriado "manter uma postura mais restritiva de política monetária do que seria o caso em outras circunstâncias".

Tags

EUA

