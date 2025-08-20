Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa tem leve recuperação com bancos, mas segue abaixo dos 135 mil pontos

Ibovespa tem leve recuperação com bancos, mas segue abaixo dos 135 mil pontos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ibovespa, em especial o setor financeiro, chegou a perder fôlego em direção ao encerramento desta quarta-feira, 20, fazendo com que o índice testasse neutralidade no fim do dia, após a queda de 2,10%, na terça-feira, no que foi sua maior correção desde a perda de quase 3% em 4 de abril. No melhor momento, reaproximou-se nesta quarta de 135 mil pontos, na máxima do dia, em sessão de recuperação parcial dos bancos após o tombo do dia anterior com a retomada dos temores sobre a relação entre Brasil e EUA. A correção veio na esteira de deliberação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a aplicabilidade de leis estrangeiras - como a Magnitsky, que sancionou o ministro Alexandre de Moraes - no Brasil.

Contido, o índice da B3 flutuou 842 pontos entre a mínima (134.121,67) e a máxima (134.963,84) da sessão, em que saiu de abertura aos 134.430,49 pontos. Ao fim, marcava leve alta de 0,17%, aos 134.666,46 pontos, com giro também enfraquecido, a R$ 16,2 bilhões, nesta quarta-feira. Na semana, o Ibovespa recua 1,23%, limitando o ganho do mês a 1,20%. No ano, sobe 11,96%.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Para Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, o cenário macro ainda prevalece sobre os preços dos ativos brasileiros. "Do ponto de vista técnico, há incerteza sobre o que poderão fazer os bancos, que ficaram numa saia justa entre a deliberação do ministro Dino e o que determina a Lei Magnitsky, dos Estados Unidos. Numa situação assim, de indefinição, o mercado começa a fazer cenários. No extremo disso estaria a aplicação de sanções pelos EUA também aos bancos brasileiros, o que seria bem devastador", acrescenta Moreira, referindo-se às condições de acesso de instituições financeiras brasileiras ao mercado global.

Após perdas que chegaram na terça-feira à casa de 6% em Banco do Brasil ON, a recuperação no segmento nesta quarta-feira foi bem discreta, tendo Santander (Unit +2,08%) à frente entre as maiores instituições. BB ON subiu apenas 0,30% e Itaú PN, a principal ação do setor, ficou praticamente estável (+0,06%). Bradesco ON e PN fecharam o dia, pela ordem, em alta de 0,44% e 0,32%. BTG Pactual, por sua vez, cedeu 1,10%.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Pão de Açúcar (+8,62%), Ultrapar (+4,35%) e Auren (+4,05%). No lado oposto, Azzas (-3,42%), Marfrig (-3,16%) e Rumo (-3,11%). Entre as principais ações de commodities, Vale ON cedeu 0,45%, enquanto Petrobras avançou 0,83% na ON e 0,60% na PN, com o Brent e o WTI em alta na casa de 1,5% no fechamento de Londres e Nova York.

Roberto Simioni, economista-chefe da Blue3 Investimentos, observa que o Brasil se tornou o primeiro país a sofrer, simultaneamente, o efeito de dois instrumentos legais dos Estados Unidos - o tarifaço de 50% em mais de 400 produtos e a aplicação da Lei Magnitsky -, o que representa, no seu entendimento, uma nova forma de pressão diplomática e econômica.

"A medida adotada pelo ministro Flávio Dino reforça o princípio da soberania nacional e da jurisdição exclusiva do STF sobre atos normativos estrangeiros", reconhece Simioni, mas a iniciativa tende a reforçar as tensões, na medida em que "reduz a confiança de investidores estrangeiros no ambiente regulatório brasileiro, aumenta o risco jurídico para bancos com operações internacionais e pode, também, impactar a liquidez e o custo de capital de empresas brasileiras."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar