Governo se reúne com empresa chinesa para discutir sobre o setor ferroviário

Governo se reúne com empresa chinesa para discutir sobre o setor ferroviárioNo encontro, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, destacou a troca de experiências como fundamental para o setor brasileiro
Com o intuito de discutir oportunidades de cooperação e investimentos para o setor ferroviário do Brasil, o Ministério dos Transportes (MT) se reuniu com representantes da China Communications Construction Company Limited (CCCC).
No encontro, que ocorreu nessa quarta-feira, 19, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, destacou a troca de experiências como fundamental para o setor brasileiro.
“Me chamou a atenção a engenharia de alta precisão aplicada a obras de arte especiais, como pontes e túneis. Nossa topografia é desafiadora e contar com empresas especializadas nessa área é crucial”, comentou.
Além disso, foram discutidas as possibilidades de implementação de modelos de negócios inovadores, como o Transit Oriented Development (TOD), que, conforme, combina projetos ferroviários com exploração imobiliária.
A expectativa, dessa colaboração do Brasil com a China, de acordo com informado pelo MT, é de que haja uma contribuição para a modernização da malha ferroviária nacional, com, por exemplo, redução dos custos logísticos, o fortalecimento da infraestrutura e a criação de rotas alternativas para o escoamento de grãos e minérios.
Ainda na reunião, o diretor externo da CCCC Limited, Liu Hui, reforçou que a mepresa possui interesse no setor ferroviário brasileiro, citando vontade de acompanhar os leilões e roadshows promovidos pelo ministério.
“Vamos manter a troca de informações e continuar próximos aos projetos em andamento, principalmente o corredor Fico-Fiol (Projeto de conectar a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)), pois queremos entender melhor e participar dos estudos, a fim de trazer soluções técnicas e econômicas”, declarou.