Governo se reúne com empresa chinesa para discutir sobre o setor ferroviário

Encontro ocorreu nessa quarta-feira, 19 / Crédito: Marcio Ferreira/ Ministério dos Transportes

Com o intuito de discutir oportunidades de cooperação e investimentos para o setor ferroviário do Brasil, o Ministério dos Transportes (MT) se reuniu com representantes da China Communications Construction Company Limited (CCCC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No encontro, que ocorreu nessa quarta-feira, 19, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, destacou a troca de experiências como fundamental para o setor brasileiro.