Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
BOLSAS
Ibovespa: +0,17%
Pontos: 134.666,46
Máxima de +0,4% : 134.964 pontos
Mínima de -0,23% : 134.122 pontos
Volume: R$ 16,19 bilhões
Variação em 2025: 11,96%
Variação no mês: 1,2%
Dow Jones: +0,04%
Pontos: 44.938,31
Nasdaq: -0,67%
Pontos: 21.172,86
Ibovespa Futuro: +0,42%
Pontos: 137.025
Máxima (pontos): 137.660
Mínima (pontos): 136.480
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,25
Variação: -0,17%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,20
Variação: +0,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,82
Variação: +0,19%
Ambev ON
Preço: R$ 12,07
Variação: estável
Petrobras ON
Preço: R$ 32,53
Variação: +0,37%
Vale PNA
Preço: R$ 53,06
Variação: -0,34%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,79
Variação: -0,55%
Vale ON
Preço: R$ 53,06
Variação: -0,34%
Itausa PN
Preço: R$ 10,61
Variação: +0,28%
Global 40
Cotação: 737,785 centavos de dólar
Variação: -0,71%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4724
Venda: R$ 5,4729
Variação: -0,51%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,59
Venda: R$ 5,69
Variação: +0,39%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4720
Venda: R$ 5,4726
Variação: +0,02%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,6000
Venda: R$ 5,6710
Variação: +0,32%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4905
Variação: -0,46%
- Euro
Compra: US$ 1,165 (às 17h50)
Venda: US$ 1,1651 (às 17h50)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3760
Venda: R$ 6,3780
Variação: -0,45%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5200
Venda: R$ 6,6260
Variação: +0,33%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.388,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,89%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente