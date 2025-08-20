Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

BOLSAS

Ibovespa: +0,17%

Pontos: 134.666,46

Máxima de +0,4% : 134.964 pontos

Mínima de -0,23% : 134.122 pontos

Volume: R$ 16,19 bilhões

Variação em 2025: 11,96%

Variação no mês: 1,2%

Dow Jones: +0,04%

Pontos: 44.938,31

Nasdaq: -0,67%

Pontos: 21.172,86

Ibovespa Futuro: +0,42%

Pontos: 137.025

Máxima (pontos): 137.660

Mínima (pontos): 136.480

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,25

Variação: -0,17%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,20

Variação: +0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,82

Variação: +0,19%

Ambev ON

Preço: R$ 12,07

Variação: estável

Petrobras ON

Preço: R$ 32,53

Variação: +0,37%

Vale PNA

Preço: R$ 53,06

Variação: -0,34%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,79

Variação: -0,55%

Vale ON

Preço: R$ 53,06

Variação: -0,34%

Itausa PN

Preço: R$ 10,61

Variação: +0,28%

Global 40

Cotação: 737,785 centavos de dólar

Variação: -0,71%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4724

Venda: R$ 5,4729

Variação: -0,51%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,39%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4720

Venda: R$ 5,4726

Variação: +0,02%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,6000

Venda: R$ 5,6710

Variação: +0,32%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4905

Variação: -0,46%

- Euro

Compra: US$ 1,165 (às 17h50)

Venda: US$ 1,1651 (às 17h50)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3760

Venda: R$ 6,3780

Variação: -0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5200

Venda: R$ 6,6260

Variação: +0,33%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.388,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,89%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar