Estoques de petróleo nos EUA caem 6,014 milhões de barris, mostra DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos recuaram 6,014 milhões de barris, a 420,684 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,5 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 2,720 milhões de barris, a 223,570 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados subiram 2,343 milhões de barris, a 116,028 milhões de barris. A previsão era de avanço de 700 mil barris.